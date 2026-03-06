صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین :15ویں 5سالہ منصوبے کا اعلان،جی ڈی پی دگناکرنیکا ہدف

  • دنیا میرے آگے
چین :15ویں 5سالہ منصوبے کا اعلان،جی ڈی پی دگناکرنیکا ہدف

سائنس و ٹیکنالوجی میں خود انحصاری،ثقافتی اثرورسوخ بڑھانے کی کوشش کی جائیگی اوسط عمر 80 سال تک بڑھانے اور فضائی آلودگی کم کرنے کے اقدامات شامل ہیں

بیجنگ(اے ایف پی)چین نے اقتصادی اور سماجی اہداف کیلئے 141 صفحات پر مشتمل 15ویں پانچ سالہ منصوبے کا اعلان کیا ہے ۔ جس کے تحت جی ڈی پی کو دگنا کرنے ، سائنس و ٹیکنالوجی میں خود انحصاری بڑھانے ، اور ثقافتی اثرورسوخ بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ منصوبے میں شہری بے روزگاری کوساڑھے 5فیصد سے کم کرنے ، اوسط عمر 80 سال تک بڑھانے اور فضائی آلودگی کم کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ حکومت  تحقیق و ترقی میں سالانہ 7 فیصد سے زائد سرمایہ کاری کی توقع رکھتی ہے اور اعلیٰ تعلیم و آمدنی میں اضافہ بھی منصوبے کا حصہ ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایران میری مرضی کا لیڈر لائے : خامنہ ای کے بیٹے کو قبول نہیں کرتے : ٹرمپ

گیس اور پٹرول کی بچت کیلئے ایکشن پلان وزیراعظم کو پیش، آج اہم فیصلے

نیب بل منظور، چیئرمین کی 3 سال توسیع، وفاقی آئینی عدالت میں دوسری اپیل دائر ہوسکے گی : اپوزیشن کا احتجاج

ترکیہ، آذربائیجان پر حملے قابل مذمت ،کشیدگی مزید پھیلے گی : شہباز شریف

بیوگان یتیم بچوں کیلئے رحمت کارڈ منظور، ہر فرد تک اسکا حق پہنچائیں گے : مریم نواز

بگرام میں اہم ٹارگٹ حاصل، افغان طالبان کی ایمونیشن سپورٹ کا انفرااسٹرکچر تباہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak