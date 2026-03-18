صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیلۃ القدر پر بھی نظر بند

  • دنیا میرے آگے
سرینگر (اے پی پی) مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض حکام نے کشمیری مسلمانوں کو ایک بار پھر لیلۃ القدر کے مقدس موقع پر تاریخی جامع مسجد سرینگر میں عبادت کرنے سے روک دیا۔

قابض حکام نے جامع مسجد کے تمام دروازوں کو تالے لگا دئیے اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر واعظ عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ یہ مسلسل ساتواں سال ہے جب مسلمانوں کو اس مقدس شب کے موقع پر جامع مسجد میں عبادت کی اجازت نہیں دی گئی ہے ۔ میرواعظ عمر فاروق نے سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان پابندیوں سے مسجد اقصیٰ پر عائد کی گئی پابندیوں کی عکاسی ہوتی ہے ، انہوں نے مزید کہا کہ کشمیریوں کا دل خون کے آنسو روتاہے کیونکہ انہیں اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی جارہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak