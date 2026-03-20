بھارت کا ایک اور جنگی طیارہ گر کر تباہ،2پائلٹ ہلاک
نئی دہلی (آئی این پی)بھارتی فضائیہ کا روسی ساختہ جدید جنگی طیارہ ایس یو30ایم کے آئی آسام کے کربی علاقے میں دوران پرواز گر کر تباہ ہو گیا۔۔۔
حادثے میں سکواڈرن لیڈر انوج اور فلائٹ لیفٹیننٹ پورویش دورگکر ہلاک ہو گئے ۔ طیارہ جورہاٹ سے ٹریننگ مشن پر روانہ ہوا تھا جس کاجمعرات کو شام 7بجکر42منٹ پر ریڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ نے طیارہ گرنے کی تصدیق کر تے ہوئے سرچ آپریشن شروع کر دیا ۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی فضائیہ کو گزشتہ 30 سال میں 550 سے زائد حادثات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ناقص تربیت اور پرانے طیارے بنیادی وجوہات ہیں۔