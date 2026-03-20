مسجد اقصیٰ کو خطرہ،ترک خواتین نے تاریخی مسجد فاتح میں اپنے دوپٹے مردوں پر پھینک دئیے ،ویڈیووائرل

مسجد اقصیٰ کو خطرہ،ترک خواتین نے تاریخی مسجد فاتح میں اپنے دوپٹے مردوں پر پھینک دئیے ،ویڈیووائرل

استنبول (این این آئی)مسجد اقصیٰ کے خطرے اور مسلمانوں کے پہلے قبلہ پر جاری قبضے کیخلاف ترکیہ کے شہر استنبول کی تاریخی فاتح سلطان مسجد میں رمضان المبارک کی تراویح نماز کے دوران خواتین نے غصے اور۔۔

 مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے دوپٹے اتار کر نماز پڑھنے والے  مردوں پر پھینک دیے ۔ یہ اقدام مردوں کی خاموشی پر شدید تنقید تھا کہ وہ الاقصیٰ مسجد کی حفاظت کیلئے کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے ،سوشل میڈیا پر وائرل ہونیوالی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین مسجد کی بالکونی سے دوپٹے پھینک رہی ہیں جبکہ نیچے موجود مرد حیران اور خاموش کھڑے ہیں، رپورٹ کے مطابق یہ اضافی حجاب تھے ، اپنے حجاب نہیں اتارے گئے تھے تاہم یہ اقدام مسلمان دنیا میں الاقصیٰ کی صورتحال پر بڑھتے ہوئے غصے اور بیداری کی عکاسی کرتا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ میں مندی،انڈیکس 1551پوائنٹس گنوابیٹھا

ڈالر کی قدر مزید کم، تولہ سونا 24ہزار 300روپے سستا

بینکوں سے نجی شعبے کوقرض کی فراہمی میں 13.6فیصداضافہ

پی ٹی ایم ایل نے فائیو جی کے شعبے میں قدم رکھ دیا

پورٹ قاسم میں ایکسپورٹرز کیلئے فسیلی ٹیشن ڈیسک قائم

مشینری گروپ کی درآمدات میں12فیصداضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
