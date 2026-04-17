یوٹیوب نے ٹرمپ پر تنقید کرنیوالا ایرانی حمایت یافتہ چینل بند کر دیا

واشنگٹن(اے ایف پی)یوٹیوب نے پروایران گروپ Explosive Media کا چینل بند کر دیا، جو وائرل لیگو طرز کی اے آئی ویڈیوز بنا کر ٹرمپ کا مذاق اُڑاتا تھا، اور اس فیصلے پر آن لائن تنقید بھی سامنے آئی۔چینل خود کو آزاد ظاہر کرتا ہے۔۔

 ، لیکن اکثر اس کے ایرانی حکومت سے تعلق کا شبہ کیا جاتا ہے ۔ اس گروپ کی انیمیشن ویڈیوز نے امریکاایران جنگ کے دوران لاکھوں ناظرین حاصل کیے ۔یوٹیوب ترجمان نے بتایا کہ ہم نے چینل کو اس کی اسپیم، دھوکہ دہی اور فراڈ کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند کر دیا۔ چینل 27 مارچ کو معطل کیا گیا تھا۔ 

 

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ رمشا خان کا شادی کے فوراً بعد بڑا فیصلہ

ایسی جگہ پہنچ گئی ہوں اب سہارے کی ضرورت نہیں:تاپسی

صبا قمر کی مداح ہوں، پہلی ملاقات پررو پڑی تھی:کرن اشفاق

بالی ووڈ اداکاروں کے بچوں کیلئے بہت ظالم :روینہ ٹنڈن

خاندانی روابط کامیابی کی ضمانت نہیں:مومل شیخ

زین ملک اپنے ذاتی سٹوڈیو کے مالک نکلے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ
