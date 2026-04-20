تاجکستان سرحدپار کرنیوالے 2افغان منشیات سمگلرزہلاک
کابل /دوشنبے (این این آئی)تاجک سکیورٹی اہلکاروں نے تاجکستان سرحدپار کرنیوالے 2 افغان منشیات سمگلرزکو ہلاک کردیا۔تاجک حکام کے مطابق افغان منشیات سمگلرز نے سرحد عبورکرنیکی کوشش کی تھی۔ضلع فرخورمیں کارروائی کے دوران سمگلرزسے 25کلومنشیات بھی برآمدکرلی گئی۔
