ٹرمپ کے ہر اعلان سے پہلے مارکیٹ میں غیرمعمولی کاروبار

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کے ہر اعلان سے پہلے مارکیٹ میں غیرمعمولی کاروبار

مارکیٹ کے اعداد و شمار سے لگتا ہے کسی کو ٹرمپ کے اعلان کی پیشگی خبر ضرورتھی یہ انسائیڈر ٹریڈنگ کی نشانیاں،تاجر ٹرمپ کا انداز سمجھنے کے ماہر ،ماہرین کی متضاد آرا امریکی حکام کارروائی نہیں کرتے جب تک پتہ نہ چلے معلومات کہاں سے آئیں

لندن (مانیٹرنگ سیل )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسری مدتِ صدارت کے دوران، جب وہ کوئی بڑا اعلان کرنے والے ہوتے ہیں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے  ہی مارکیٹ میں کروڑوں ڈالر کا غیر معمولی کاروبار ہونے لگتا ہے ۔بی بی سی نے مارکیٹ کے اعداد و شمار دیکھے اور ٹرمپ کے اہم بیانات کے ساتھ موازنہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹرمپ کے ٹویٹ، سوشل میڈیا پوسٹ یا انٹرویو سے چند گھنٹے یا کبھی کبھی صرف چند منٹ پہلے ہی حصص اور آپشنز کی خرید و فروخت میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ۔کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ انسائیڈر ٹریڈنگ (اندرونی معلومات کی بنیاد پر تجارت)کی نشانیاں ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کو ٹرمپ کے اعلان کی پہلے سے خبر ہوتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔البتہ کچھ دوسرے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ اتنا سیدھا نہیں ہے ۔ کچھ تاجر ٹرمپ کے انداز اور فیصلوں کا اچھی طرح اندازہ لگانے میں ماہر ہو چکے ہیں۔قانونی طور پر اندرونی معلومات کی بنیاد پر تجارت امریکا میں غیر قانونی ہے ۔ مالیاتی قوانین کے ماہر پروفیسر پال اوڈین کا کہنا ہے :"حکام اس وقت تک کارروائی نہیں کرتے جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ اصل معلومات کہاں سے آئیں۔"امریکی حکام نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے ۔ مارکیٹ کے اعداد و شمار سے لگتا ہے کہ کسی کو ٹرمپ کے اعلان کی پیشگی خبر ضرور تھی، مگر ابھی تک اس پر کوئی قانونی کارروائی ہونے کے واضح امکانات نہیں ہیں۔

 

 

 

 

مزید پڑہیئے

بوریوالا :کار نہر میں جاگری ،خاتون،2 بچیاں جاں بحق

مخا لفین کی فائرنگ سے سب انسپکٹر سی ٹی ڈی کا بھائی قتل

12وارداتیں،شہری 50لاکھ کی نقدی و اشیا سے محروم

دربارباباحاجی شیردیوان پر ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی

فراڈیا اٹلی کیلئے 21لاکھ لیکر شہری کو عمرے پر لے گیا

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس
