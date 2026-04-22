ٹرمپ ذہنی طور پر غیر مستحکم،عالمی معیشت کو تباہ کر دیا:صدرنکاراگوا
سان جوس(اے ایف پی)نکاراگوا کے صدر ڈینیئل اورٹیگا نے پیر کو اپنے امریکی ہم منصب ٹرمپ پر الزام لگایا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے باعث ذہنی طور پر غیر مستحکم ہیں جس نے مشرق وسطیٰ اور عالمی معیشت کو تباہ کر دیا ہے ۔
اورٹیگا نے مناگوا میں ایک پروگرام کے دوران کہاجس طرح سے موجودہ امریکی صدر جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کسی ایسے شخص کے لیے مخصوص ہے جس نے اپنا دماغ کھو دیا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے ، کسی بھی قسم کا ظلم، اورٹیگا نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے ، آئیے صرف یہ کہہ لیں، ذہنی عدم استحکام۔ وہ اپنے دماغ میں نہیں ہے ، انہوں نے ٹرمپ پراے آئی سے تیار کردہ تصویر کو پوسٹ کرنے پر بھی تنقید کی۔