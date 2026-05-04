صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرمن اور فرانسیسی وزرائے خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ

  • دنیا میرے آگے
جرمن اور فرانسیسی وزرائے خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ

جرمنی کا ایران سے آبنائے ہر مز کھولنے اور جوہری پروگرام ترک کرنے کا مطالبہ

برلن(اے ایف پی)جرمنی کے وزیر خارجہ یوہانس واڈے فُل نے اتوار کو ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات کی اور مطالبہ کیا کہ ایران فوری طور پر خلیج  ہرمز کھولے اور اپنا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام ترک کرے ۔ یوہانس نے کہا کہ جرمنی مذاکراتی حل کی حمایت کرتا ہے ،انہوں نے کہا امریکا کے قریبی اتحادی کی حیثیت سے مشترکہ مقصد رکھتے ہیں۔علاوہ ازیں ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ کے درمیان بھی ٹیلیفونک گفتگو ہوئی ہے ، جس میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانس کے وزیر خارجہ ژاں نوئل بارو نے سفارتی مذاکرات کی حمایت کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ کوششیں خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کا باعث بنیں گی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکا نے14نئی ایرانی تجاویز کا جواب دیدیا:ٹرمپ کا آبنائے ہرمز آج سے کھولنے کا اعلان

جعلی خبروں کا منظم پھیلاؤ قومی ہم آہنگی کیلئے سنجیدہ خطرہ:وزیراعظم:نواز شریف سے ملاقات،معیشت ملکی اور عالمی صورتحال پر مشاورت

مریم نواز کی فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم کا تعمیراتی عمل تیز کرنے کی ہدایت

جماعت اسلامی کا نظام کی تبدیلی کیلئے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان

خدا کا خوف کریں!میرا پیپلز پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں:پرویزالٰہی

دنیا میں تصادم بڑھ ،امن کے سائے سکڑ رہے :احسن اقبال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak