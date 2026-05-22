صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزدوروں اور تنظیموں کو ہڑتال کا حق حاصل ہے :عالمی عدالت

  • دنیا میرے آگے
مزدوروں اور تنظیموں کو ہڑتال کا حق حاصل ہے :عالمی عدالت

دی ہیگ(اے ایف پی)دی ہیگ میں قائم بین الاقوامی عدالت انصاف نے ایک اہم مشاورتی رائے میں قرار دیا ہے کہ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے 1948 کے معاہدے کے تحت مزدوروں اور ان کی تنظیموں کو ہڑتال کا حق حاصل ہے ۔

عدالت کے صدر یو جی ایواسوا نے کہا کہ یہ حق کنونشن 87 کے تحت محفوظ تصور کیا جاتا ہے ۔ اس فیصلے کو عالمی سطح پر مزدور تعلقات کے حوالے سے نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے ، جس کے اثرات مختلف ممالک کے لیبر قوانین پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ عدالتی رائے کی قانونی طور پر پابند ی لازم نہیں، تاہم اس کی اہمیت تسلیم کی جا رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پروہاکی لیگ میچز،20رکنی سینئر قومی مینز ٹیم کا اعلان

فیفا ورلڈکپ میچز شدید گرمی سے متاثر ہونے کا خدشہ

محمد رضوان کی جگہ نئے وکٹ کیپرز کو آزمانے کا امکان

انگلش کلب آسٹن ولا نے یوروپا لیگ کا ٹائٹل جیت لیا

صاحبزادہ فرحان دمبولا سکسرز میں بطور آئیکون پلیئر سائن

پاکستانی کوہ پیما سلمان عتیق نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak