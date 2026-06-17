صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

58 ممالک بارودی سرنگوں سے متاثر

  • دنیا میرے آگے
58 ممالک بارودی سرنگوں سے متاثر

جنیوا (اے ایف پی)اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے کم از کم 58 ممالک اور خطے اینٹی پرسنل بارودی سرنگوں سے متاثر ہیں۔۔۔

 جبکہ میانمار، شام، افغانستان اور یوکرین میں شہریوں کی بڑی تعداد ان کے نتیجے میں ہلاک اور زخمی ہو رہی ہے ۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر تُرک نے ایک بیان میں کہا کہ تمام ممالک کو چا ہئے کہ وہ ان ہتھیاروں کی تیاری،  استعمال اور ترسیل کے خاتمے کیلئے دوبارہ عزم کریں اور پہلے سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کی صفائی کیلئے تعاون بڑھائیں۔ان کے دفتر کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں بارودی سرنگوں اور جنگی باقیات کے باعث کم از کم 945 افراد ہلاک اور4ہزار325 زخمی ہوئے ، جو لینڈ مائن اور کلسٹر اسلحہ مانیٹر کے اعداد و شمار پر مبنی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak