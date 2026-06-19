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امریکا پر انحصار سے آزادی نہیں ملے گی،چین کی تائیوان کو وارننگ

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امریکا پر انحصار سے آزادی نہیں ملے گی،چین کی تائیوان کو وارننگ

بیجنگ(اے ایف پی) چین نے تائیوان کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا پر انحصار کرتے ہوئے آزادی حاصل کرنے کی کوشش ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔

 چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے کہا کہ تائیوان کے صدر لائی چنگ تے کے بیانات ان کی بے چینی اور عدم تحفظ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب تائیوانی صدر نے امریکا سے 14 ارب ڈالر کے مجوزہ اسلحہ معاہدے کی منظوری کی امید ظاہر کی تھی۔ چین نے واضح کیا ہے کہ تائیوان کی علیحدگی کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مخالفت کی جائے گی۔

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