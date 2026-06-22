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آبنائے ہرمز کی بندش کے ذمہ دار ٹرمپ،جرمنی کاالزام

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آبنائے ہرمز کی بندش کے ذمہ دار ٹرمپ،جرمنی کاالزام

آبی گزرگاہ یورپی توانائی ،معیشت کیلئے اہم،فوری کھولی جائے :جرمن وزیر دفاع

 برلن(اے ایف پی) جرمن وزیر دفاع بورس پسٹوریئس نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور اس اہم بحری راستے کو فوری طور پر  دوبارہ کھولا جانا چاہیے ۔ ان کے مطابق یہ آبی گزرگاہ یورپ کی توانائی اور معاشی بحالی کے لیے انتہائی اہم ہے ۔ بورس پسٹوریئس نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی سطح پر تیل اور گیس کی ترسیل متاثر ہوئی ہے جبکہ یورپی ممالک اس صورتحال سے شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ جرمنی نے زور دیا ہے کہ اس مسئلے کا حل تمام فریقین کی مشاورت سے نکالا جانا چاہیے ۔

 

 

 

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