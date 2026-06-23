سعودی عرب اور ایران کی ابراہم معاہدے میں شمولیت متوقع:امریکی سینیٹر لنزے گراہم
واشنگٹن (این این آئی)امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا کہ وقت آگیا ہے کہ سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شامل ہوجائے ۔امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے ۔۔۔
۔لنزے گراہم کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں یہ 2026 میں ہونے والا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک ایران ابراہم معاہدے میں شامل نہ ہوجائے ۔امریکی سینیٹر نے یہ بھی کہا کہ ایران بھی اس میں شامل ہوگا، چاہے ایران کی امریکا سے ڈیل طے پائے یا نہیں۔