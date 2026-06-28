صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وینزویلا زلزلہ:32 گھنٹے بعد نومولود بچہ زندہ نکال لیا گیا

  • دنیا میرے آگے
وینزویلا زلزلہ:32 گھنٹے بعد نومولود بچہ زندہ نکال لیا گیا

رلا گوئرا (اے ایف پی)وینزویلا کے ساحلی شہرلا گوئرا میں دو طاقتور زلزلوں کے بعد تباہ حال عمارت کے ملبے سے 18 دن کے نو مولود بچے کو 32 گھنٹے بعد زندہ نکال لیا گیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں امدادی کارکنوں کو ملبے کے درمیان روشنیوں کی مدد سے بچے کو احتیاط سے باہر نکالتے دیکھا جا سکتا ہے ۔ بچے کو کمبل میں لپیٹ کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا جبکہ اس کی ماں کو ایک گھنٹے بعد ریسکیو کیا گیا۔ طبی عملے کے مطابق بچہ محفوظ اور بغیر کسی چوٹ کے ہے ، جسے ماں کی جانب سے ممکنہ طور پر بچانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار : آبنائے ہرمز میں ایک اور تیل برادر بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا، لبنان اسرائیل معاہدہ حزب اللہ نے مسترد کردیا

عالمی منڈی میں تیل قیمتیں مستحکم ہونے پر ہی اضافی ریلیف عوام کو منتقل کیا جائیگا : وزیر پٹرولیم

آزادانہ بحری آمدورفت پوری دنیا کی بنیادی ضرورت بن گئی : شہباز شریف

یوم عاشور کا پرامن انعقاد اداروں کے تعاون، ٹیم ورک کا نتیجہ : مریم نواز

آزاد کشمیر صورتحال پر حافظ نعیم، اچکزئی کی ملاقات، ایکشن کمیٹی سے رابطہ کیلئے کمیٹی قائم

پٹرول، ڈیزل کی قیمتیں برقرار، لیوی میں اضافہ، جیٹ فیول 7.15 روپے لٹر سستا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak