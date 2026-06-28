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برطانیہ میں پناہ گزینوں کیلئے نئے قانونی راستے متعارف کرانیکا اعلان

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برطانیہ میں پناہ گزینوں کیلئے نئے قانونی راستے متعارف کرانیکا اعلان

لندن(اے ایف پی)برطانوی حکومت نے پناہ گزینوں کیلئے نئے قانونی راستے متعارف کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 رواں سال کے آخر تک کمیونٹی تنظیموں اور بعض منظور شدہ جامعات کو کینیڈا کی طرز پر پناہ گزینوں کی کفالت کی اجازت دی جائے گی۔ وزارتِ داخلہ کے مطابق آجروں کیلئے بھی آئندہ سال اسپانسرشپ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ حکومت پارلیمنٹ میں نئے قوانین بھی پیش کرے گی، جن کے تحت مسترد شدہ پناہ گزینوں کی بے دخلی آسان اور خاندانی ملاپ کے قواعد مزید سخت کیے جائیں گے۔ 

 

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