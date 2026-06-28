صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فورڈ کو اے آئی پر انحصار مہنگا پڑ گیا انسانی انجینئر دوبارہ بھرتی کر لئے

  • دنیا میرے آگے
فورڈ کو اے آئی پر انحصار مہنگا پڑ گیا انسانی انجینئر دوبارہ بھرتی کر لئے

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی گاڑیاں بنانے والی کمپنی فورڈ نے اعتراف کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت (اے آئی) پر حد سے زیادہ انحصار کی حکمت عملی ناکام ہونے کے بعد اسے سینکڑوں تجربہ کار انجینئر دوبارہ بھرتی کرنا پڑے۔

کمپنی کے مطابق 350 سے زائد ماہرین، جنہیں اندرونی طور پر گرے بیئرڈز کہا جاتا ہے ، دوبارہ شامل کیے گئے ہیں تاکہ خودکار نظاموں کی غلطیوں کی نشاندہی اور اصلاح کی جا سکے ۔فورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر کے مطابق کمپنی نے معیار جانچنے کے عمل میں اے آئی پر زیادہ انحصار کیا، تاہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے ۔ اب یہ ماہرین پیداوار لائن میں خامیوں کی نشاندہی اور معیار بہتر بنانے میں کردار ادا کریں گے ۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ پیچیدہ تکنیکی مسائل کے حل میں انسانی تجربہ اب بھی فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈکپ:کیپ ورڈے پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں داخل

پی سی بی کا ڈیپارٹمنٹل ٹیموں کی سالانہ فیس میں اضافہ

ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ،سلیمہ امتیاز پہلی پاکستانی امپائر

راشد ریاض آئی سی سی ایمرجنگ پینل آف امپائرز میں شامل

ایران متنازعہ فیصلے کا شکار، اگلے مرحلے کی امیدیں برقرار

ہاکی پرو لیگ، پاکستان ٹیم کا بدترین سفر اختتام کو پہنچا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak