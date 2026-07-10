صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیٹو ممالک کے درمیان 50 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے

  • دنیا میرے آگے
نیٹو ممالک کے درمیان 50 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے

انقرہ(مانیٹرنگ ڈیسک)نیٹو کے رکن ممالک کی دفاعی صنعت سے وابستہ کمپنیز اس ہفتے ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں منعقد ہونے والے ایک صنعتی فورم میں شریک ہوئیں، جو مغربی دفاعی اتحاد کے سالانہ سربراہی اجلاس کے موقع پر منعقد کیا گیا تھا۔

فورم کے دوران حکام نے 50 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے دفاعی خریداری اور صنعتی تعاون کے معاہدوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی ممالک اپنی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور دفاعی اخراجات میں اضافے کے عزم پر عمل پیرا ہیں۔نیٹو حکام کے مطابق ان معاہدوں کا مقصد رکن ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا، اسلحے کی پیداوار میں اضافہ کرنا اور مشترکہ دفاعی تیاریوں کو مزید مو ثر بنانا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دورہ ویسٹ انڈیز:قومی ٹیسٹ ٹیم کی محدود تربیتی مشقوں کا آغاز

فیفا ورلڈ کپ فائنل کے موقع پر بھی ہاف ٹائم میں شو

میچ آفیشلز کی دیانتداری پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا:فیفا

جوفرا آرچر کا آئی پی ایل کی فلیٹ پچوں پر طنز

مائیکل اولیس کا یلو کارڈ منسوخ کرنے کی فرانسیسی اپیل فیفا نے مسترد کر دی

میکسیکو اور انگلینڈ کے میچ میں ویورشپ کا نیا عالمی ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ
Dunya Bethak