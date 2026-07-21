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نیتن یاہو کو امریکا میں گرفتار نہیں کیا جائیگا:ٹرمپ کا اعلان

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نیتن یاہو کو امریکا میں گرفتار نہیں کیا جائیگا:ٹرمپ کا اعلان

واشنگٹن (اے ایف پی) امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران نیویارک میں کسی صورت گرفتار نہیں کیا جائے گا۔۔۔

 یہ بیان نیویارک کے میئر زہران ممدانی کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ستمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ اجلاس سے قبل اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ممدانی نے اعتراف کیا کہ انہیں یقین نہیں کہ انہیں کسی غیر ملکی سربراہ کو گرفتار کرنے کا اختیار حاصل ہے یا نہیں، تاہم وہ شہر کی قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں۔

 

 

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