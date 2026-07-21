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امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ہاں چوتھے بچے کی پیدائش

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امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ہاں چوتھے بچے کی پیدائش

واشنگٹن (این این آئی)امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ان کی اہلیہ اوشا وینس کے ہاں چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی ہے ۔۔۔

جے ڈی وینس اور او شا وینس نے اپنے بیان میں بتایا کہ ان کا بیٹا الیک نیل وینس اتوار کو میری لینڈ کے والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سنٹرمیں پیدا ہوا ہے ۔واضح رہے کہ جے ڈی وینس اور اوشا وینس کے پہلے بیٹے ایون کی پیدائش 2017 میں، دوسرے بیٹے وویک کی 2020 میں اور بیٹی میرا بیل کی پیدائش 2021 میں ہوئی تھی۔

 

 

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