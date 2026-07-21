میوزیکل ڈپلومیسی ، تھائی وزیراعظم نے چینی ہم منصب کو گانا سنایا
بنکاک (اے ایف پی )تھائی لینڈ کے وزیراعظم انوتین چارنویرکول نے بیجنگ میں ایک رسمی لنچ کے دوران چینی وزیراعظم لی چیانگ کو گانا سنایا، جو ان کی " میوزیکل سفارت کاری"کی تازہ ترین مثال ہے ۔۔۔
۔تھائی وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تھائی قائد ایک لمبی میز پر لی چیانگ کے پاس بیٹھے مائیکروفون تھامے ہوئے ہیں اور تائیوانی سٹار ٹیریسا ٹینگ کا ایک مشہور کلاسیکی گانا گا رہے ہیں۔پیانو کی دھن کے ساتھ، تھائی لینڈ اور چین کے پرچموں کے سامنے بیٹھے لی چیانگ اور دیگر معزز مہمانوں نے تالیاں بجا کر ان کا ساتھ دیا۔
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