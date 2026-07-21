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امریکا نے اُردن میں ہلاک دو فوجیوں کی شناخت ظاہر کردی

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امریکا نے اُردن میں ہلاک دو فوجیوں کی شناخت ظاہر کردی

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی فوج نے گزشتہ ہفتے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے دو فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی ۔۔۔

 پینٹاگون کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 25 برس کے فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز فیہن ایوا بیچ، ہوائی کے رہائشی تھے جبکہ ازابیلا گونزالیز کی عمر 19 سال تھی اور ان کا تعلق کیرولٹن، ٹیکساس سے تھا۔ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ داعش کے خلاف امریکی مشن کی حمایت کر رہی تھیں تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اُن کی ہلاکت کس طرح ہوئی۔امریکی فوج کے مطابق ایران کے ساتھ جاری جنگ میں اب تک مرنے والے امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 17 ہو چکی ہے ۔

 

 

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