ناسا کا 100 پیٹا بائٹ موسمیاتی ڈیٹا سوئس سپرکمپیوٹر سنٹرمنتقل
جنیوا (اے ایف پی) سوئٹزرلینڈ کے محققین نے مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کی تربیت اور امریکی فنڈنگ میں کٹوتیوں کے خدشات کے پیش نظر ناسا کا 100 پیٹا بائٹ موسمیاتی و ماحولیاتی ڈیٹا سوئس نیشنل سپرکمپیوٹنگ سینٹر منتقل کر دیا ۔ چھ ارب فائلوں کی منتقلی میں ایک سال لگا ۔
سوئٹزرلینڈ کے محققین نے مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کی تربیت اور امریکی فنڈنگ میں کٹوتیوں کے خدشات کے پیش نظر ناسا کا 100 پیٹا بائٹ موسمیاتی و ماحولیاتی ڈیٹا سوئس نیشنل سپرکمپیوٹنگ سینٹر منتقل کر دیا ۔ چھ ارب فائلوں کی منتقلی میں ایک سال لگا ۔
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