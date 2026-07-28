صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیک پوسٹ پراسرائیلی رکاوٹ فلسطینی خاتون نے ایمبولینس میں مردہ بچے کو جنم دے دیا

  • دنیا میرے آگے
چیک پوسٹ پراسرائیلی رکاوٹ فلسطینی خاتون نے ایمبولینس میں مردہ بچے کو جنم دے دیا

رملہ (اے ایف پی)مغربی کنارے میں فلسطینی طبی عملے نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے چیک پوسٹ پر ایمبولینس روکنے کے باعث ایک فلسطینی خاتون نے گاڑی ہی میں مردہ بچے کو جنم دے دیا۔۔۔

طبی اہلکاروں کے مطابق 28 سالہ خاتون چھ ماہ کی حاملہ تھیں اور شدید خون بہنے کے باعث بے ہوش تھیں۔ ایمبولینس کو متعدد بند راستوں کے باعث متبادل راستہ اختیار کرنا پڑا، تاہم اوارتا چیک پوسٹ پر بھی طویل انتظار کرنا پڑا۔ طبی عملے کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے اسلحے کے زور پر ایمبولینس بند کرائی اور شناختی کارڈ بھی ضبط کر لیے ، جبکہ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر اس الزام پر کوئی ردعمل نہیں دیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

عالمی کشیدگی میں کمی نے اسٹاک مارکیٹ کو بلندی پر پہنچا دیا،7241 پوائنٹس کا اضافہ

پاک عراق تجارت کو اسٹرٹیجک شراکت داری میں بدلنے پر زور

اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی آگاہی سیشن میں لیگل ایڈ سوسائٹی کی میزبانی

چاندی100،سونا4ہزار روپے مہنگا،ڈالر کی قدرکم

کاروں کی درآمدات میں246.79فیصد اضافہ

پاکستان ،ایران تجارت میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak