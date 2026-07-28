صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شی جن پنگ کا برازیل کی خودمختاری کے تحفظ کی حمایت کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
شی جن پنگ کا برازیل کی خودمختاری کے تحفظ کی حمایت کا اعلان

بیجنگ(اے ایف پی)چینی صدر شی جن پنگ نے برازیلی ہم منصب لولا ڈا سلوا سے ٹیلی فونک گفتگو میں برازیل کی خودمختاری کے تحفظ اور بیرونی مداخلت کی مخالفت کی حمایت کا اظہار کیا ہے ۔۔۔

 چینی سرکاری میڈیا کے مطابق رابطہ ایک گھنٹے سے زائد جاری رہا، دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات، تجارتی تعاون اور مرکوسرچین  معاہدے پر مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ شی جن پنگ نے برازیل کے عالمی کردار کو اہم قرار دیا۔ لولا نے کہا کہ وہ امریکی ٹیرف دباؤ کے تناظر میں تجارتی شراکت داروں اور منڈیوں میں تنوع چاہتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak