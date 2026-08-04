صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :اسرائیلی بربریت 19 افراد شہید،درجنوں زخمی

  • دنیا میرے آگے
غزہ :اسرائیلی بربریت 19 افراد شہید،درجنوں زخمی

غزہ،تل ابیب (نیوز ایجنسیاں )غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں19افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوگئے۔۔۔

 ، غزہ  حکام کے مطابق اتوار کو رات گئے اور پیر کی علی الصبح اسرائیلی طیاروں نے غزہ سٹی، دیر البلح اور خان یونس کو نشانہ بنایا۔حملوں میں 3خواتین اور 5بچے بھی مارے گئے ۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس نے اسرائیلی وزیراعظم کو یقین دہانی کرائی ہے کہ غزہ سے اسرائیلی افواج کا مرحلہ وار انخلا حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے کے بعد ہی شروع ہوگا۔ یہ یقین دہانی نیتن یاہو کے ان تحفظات کے بعد کرائی گئی جن میں انہوں نے مجوزہ انخلا کے طریقہ کار پر اعتراضات اٹھائے تھے ۔بورڈ کے نمائندے نکولے ملادینوف نے نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد کہا کہ دونوں فریق مشترکہ اہداف پر متفق ہیں،بورڈ کے مطابق اسرائیلی فوج کا "یلو لائن"سے پیچھے ہٹنا حماس کی جانب سے تمام ہتھیار ختم کرنے کے وعدے کی تکمیل سے مشروط ہوگا، جبکہ منصوبے کے تحت انخلا کے باوجود اسرائیل غزہ کے بڑے حصے پر کنٹرول برقرار رکھے گا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہریتک تبصرے بند کریں اورگرل فرینڈ شرمندگی سے بچائیں :کنگنا رناوت

راحت کا نصرت فتح علی خان کے نام پر موسیقی سکولز بنانیکامطالبہ

فلم ‘ڈر’ میں شاہ رخ خان کا راہول کا کردار مجھے دیا گیا تھا:سودیش بیری

دنانیر مبین کو نئی اداکارہ ایمان سید میں اپنی ہم شکل مل گئی

سپائیڈر مین:برانڈ نیو ڈے ’، ٹام ہالینڈ کی شاندار واپسی، سپر ہیرو کا راج برقرار

بھومی پیڈنیکر کی نئی ویڈیو کو انٹرنیٹ صارفین نے ‘ڈیمیج کنٹرول’ قرار دیدیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak