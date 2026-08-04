صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیوبا :بجلی کا قومی نظام ناکام ملک اندھیرے میں ڈوب گیا

  • دنیا میرے آگے
کیوبا :بجلی کا قومی نظام ناکام ملک اندھیرے میں ڈوب گیا

ہوانا(اے ایف پی)کیوبا کا بجلی کا قومی نظام ایک بار پھر ناکام ہوگیا، جس کے باعث دارالحکومت ہوانا سمیت پورا ملک اچانک تاریکی میں ڈوب گیا۔۔۔

سرکاری بجلی کمپنی یو این ای نے ایکس پر جاری بیان میں قومی گرڈ کے مکمل منقطع ہونے کی تصدیق کی۔ حکام کے مطابق بجلی کی بندش نے ملک بھر میں معمولات زندگی متاثر کیے ، تاہم فوری طور پر اس خرابی کی وجہ یا بحالی کے وقت کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ کیوبا کو حالیہ برسوں میں بجلی کے بحران اور بار بار ہونے والی طویل لوڈشیڈنگ کا سامنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak