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امریکا نے ایچ آئی وی سے بچاؤ کے سستے انجیکشن کی منظوری دیدی

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امریکا نے ایچ آئی وی سے بچاؤ کے سستے انجیکشن کی منظوری دیدی

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ایچ آئی وی سے بچاؤ کیلئے سال میں دو مرتبہ لگائے جانے والے انجیکشن کے کم قیمت متبادل کی منظوری دے دی۔

 اس پیش رفت سے کم آمدنی والے ممالک میں بھی جدید دوا کی فراہمی کی راہ ہموار ہوگئی ہے ۔ بھارتی دوا ساز کمپنی ڈاکٹر ریڈی لیبارٹریز اور عالمی صحت کے ادارے یونیٹ ایڈ نے پیر کو منظوری کا اعلان کیا ہے ۔ کمپنی نے لیناکاپاویر کا جنیرک ورژن تیار کیا ہے ، جو ایچ آئی وی سے بچاؤ کیلئے استعمال ہوتا ہے ۔ اس دوا کی کم قیمت تیاری سے غریب ممالک میں علاج اور احتیاطی سہولیات تک رسائی بہتر ہونے کی توقع ہے۔

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