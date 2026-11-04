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آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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