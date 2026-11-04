صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانوی بادشاہ نے غلاموں کی تجارت کو انسانیت کیخلاف بدترین ظلم قرار دیدیا

  • دنیا میرے آگے
برطانوی بادشاہ نے غلاموں کی تجارت کو انسانیت کیخلاف بدترین ظلم قرار دیدیا

سینٹ جانز(اے ایف پی)برطانوی بادشاہ شاہ چارلس سوم نے بحر اوقیانوس کے پار غلاموں کی تجارت کو انسانیت کے۔۔

  خلاف بدترین ظلم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غلامی کی تاریخ آج بھی دولتِ مشترکہ کے متعدد ممالک پر سایہ فگن ہے ۔ انٹیگوا و باربوڈا میں دولتِ مشترکہ کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے غلامی کے تاریخی باب پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ادھر برطانوی رہنما اینڈی برنہم نے برطانیہ کے غلاموں کی تجارت میں کردار پر باضابطہ معافی مانگنے کے معاملے پر دولت مشترکہ رہنماؤں سے مشاورت شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

لاکھوں ڈالرز کی چوری شدہ گھڑی معذرت کیساتھ واپس

آئینے میں عکس دیکھ کر اپنی ہی محبت میں گرفتار ہو نیوالا مور

میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے ایک ہزار سال پرانا طلائی ہار دریافت

نایاب پوکیمون کارڈز نے برطانوی شہری کو کروڑ پتی بنا دیا

بھارت گھومنے آیا برطانوی جوڑا رکشے کوساتھ ہی لے گیا

مرغیوں کا شوقین باز موٹاپے کا شکار، ڈائٹ شروع کر دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak