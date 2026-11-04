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چینی صدر کی سابق نائب وزیراعظم لیو یان کی آخری رسومات میں شرکت

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چینی صدر کی سابق نائب وزیراعظم لیو یان کی آخری رسومات میں شرکت

بیجنگ(اے ایف پی)چینی صدر شی جن پنگ نے منگل کو بیجنگ میں سابق نائب وزیراعظم لیو یان ڈونگ کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ ۔۔

سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق 80 سالہ لیو 28 اکتوبر کو علالت کے باعث انتقال کر گئی تھیں۔ وہ 2007 میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے طاقتور پولٹ بیورو کی رکن منتخب ہوئی تھیں اور ان چند خواتین میں شامل تھیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے 2018 تک نائب وزیراعظم کے عہدے پر خدمات انجام دیں۔

 

 

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