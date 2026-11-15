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کروشیا:طبی عملے کاتشدد ،نفسیاتی مریض ہلاک ،4مرد نرس گرفتار

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کروشیا:طبی عملے کاتشدد ،نفسیاتی مریض ہلاک ،4مرد نرس گرفتار

زغرب (اے ایف پی)کروشیا کے دارالحکومت زغرب میں نفسیاتی مریض کرسٹیان یوسیپ پیریس کی ہلاکت کے خلاف سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔

 32 سالہ مریض کی ہلاکت کے الزام میں چار مرد نرسوں کو گرفتار کیا گیا ہے ۔ استغاثہ کے مطابق نرسوں نے طبی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مریض پر ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کی۔ واقعے کی سامنے آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں طبی عملے کو مریض کو تشدد کا نشانہ بناتے اور اس کے چہرے پر تکیہ رکھتے دیکھا گیا ہے۔ 

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