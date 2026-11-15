صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان:شراب پی کر گاڑی چلانے کا الزام ، امریکی فضائیہ کا کیپٹن گرفتار

  • دنیا میرے آگے
جاپان:شراب پی کر گاڑی چلانے کا الزام ، امریکی فضائیہ کا کیپٹن گرفتار

ٹوکیو (اے ایف پی)جاپان کے جزیرے اوکیناوا میں پولیس نے امریکی فضائیہ کے 27 سالہ کیپٹن کو شراب پی کر گاڑی چلانے کے شبے میں گرفتار کر لیا۔

 پولیس کے مطابق ملزم کو ہفتے کی صبح تقریباً 3 بجکر 9 منٹ پر اوکیناوا شہر میں گاڑی چلاتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔جاپان میں تقریباً 54 ہزار امریکی فوجی تعینات ہیں، جن میں بیشتر اوکیناوا میں موجود ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak