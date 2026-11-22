بٹ کوائن کی قیمت میں اضافہ
واشنگٹن (رائٹرز )دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن تقریباً 2.14فیصد اضافے کے ساتھ 60,192.07 ڈالر پر ٹریڈ کرتی دیکھی گئی۔جمعہ کو بٹ کوائن 57,742 ڈالر سے نیچے گر گئی تھی، جو ستمبر 2024 کے بعد اس کی کم ترین سطح تھی۔
دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن تقریباً 2.14فیصد اضافے کے ساتھ 60,192.07 ڈالر پر ٹریڈ کرتی دیکھی گئی۔جمعہ کو بٹ کوائن 57,742 ڈالر سے نیچے گر گئی تھی، جو ستمبر 2024 کے بعد اس کی کم ترین سطح تھی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments