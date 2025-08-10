اداکارہ منزہ عارف کا لڑکیوں کو جلد بچے پیدا کرنے کا مشورہ
کراچی (شوبزڈیسک )سینئر اداکارہ منزہ عارف نے شادی کے بندھن میں بندھنے والے نئے شادی شدہ جوڑوں کو جلد بچے پیدا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے۔۔
کہا ہے کہ عمر ڈھلنے کے بعد بچے پیدا کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، جن سے نوجوان بے خبر ہیں۔اداکارہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ان کی دادی اور والدہ کا تعلق اس زمانے سے تھا جب ہر کسی کو خالص غذا دستیاب ہوتی تھی، وہ خالص غذا کھاتے تھے لیکن ان اور نئی نسل کا تعلق ایسے دور سے ہے جب کہ غذا خالص نہیں رہی۔ان کے مطابق وہ بھی بچپن میں دودھ پینے اور دوسری خالص غذائیں کھانے سے گریز کرتی تھیں لیکن والدہ انہیں ڈانٹ کر بھی خالص غذائیں کھلاتی تھیں لیکن اب نئی نسل کی غذائی پسند بالکل مختلف ہو چکی ہے ۔ نئی نسل ڈرنکس اور تیار شدہ غذاوں پر زیادہ انحصار کرنے لگی ہے ، جس وجہ سے طبی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ جو شخص 20 سال کی عمر کے دوران اپنی خوراک اچھی رکھے گا، اسے 40 سال کی عمر کے بعد فائدہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی صحت اور خوراک کا خیال رکھنا ہوگا۔