محبت آنی جانی چیز ہے شادی ایک ہی کی:طاہرہ سید
لاہور (این این آئی)ماضی کی مقبول گلوکارہ طاہرہ سید نے کہا کہ پہلی شادی طلاق پر ختم ہونے کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، تاہم ان کی نظر میں محبت آنی جانی چیز ہے۔
طاہرہ سید نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے اور نعیم بخاری کے درمیان خوشگوار انداز میں طلاق ہوئی۔گلوکارہ نے دعویٰ کیا کہ ان کی طلاق کا ان کے بچوں پر کوئی اثر نہیں پڑا، نعیم بخاری ویسے بھی بچوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے ، انہیں بچوں کی پرورش میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری والدہ کی ہوتی ہے ۔