پاکستانیوں کو اپنا اخلاقی نظام درست کرنے کی ضرورت :خالد انعم
کراچی (آئی این پی)سینئر اداکار و گلوکار خالد انعم نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو اپنا اخلاقی نظام درست کرنے کی ضرورت ہے ، پاکستانی قائد اعظم اور کرپشن پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔۔۔
جہاں قائد اعظم کی جتنی بڑی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے ، وہاں اتنی زیادہ رشوت لی جاتی ہے ۔ ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم بیماریوں سے بچے کے لیے بچوں کی ویکسینیشن کرواتے ہیں، اسی طرح ہمیں اخلاقی زوال پذیری سے بچنے کے لیے اپنا فائبر نظام مضبوط کرنا پڑے گا۔