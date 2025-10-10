صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداکار شفقت چیمہ کی بیماری میڈیا سے چھپانے کی وجہ سامنے آگئی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اداکار شفقت چیمہ کی بیماری میڈیا سے چھپانے کی وجہ سامنے آگئی

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار شفقت چیمہ کی بیماری کو میڈیا سے چھپانے کی اصل وجہ سامنے آگئی، ان کے بیٹے نے بڑا انکشاف کردیا۔ سینئر اداکار گزشتہ سال فالج کے اٹیک کے باعث وہ شدید بیمار ہوگئے تھے۔۔۔

حال ہی میں شفقت چیمہ کے بیٹے نے ایک انٹرویو میں والد کی بیماری کو میڈیا سے چھپانے کی وجہ بتادی۔انہوں نے کہا کہ لوگ انہیں ایک شیر کی طرح دیکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ مداح انہیں کمزور حالت میں دیکھیں، کیونکہ اُن کے ذہنوں میں ابو کی ایک مضبوط اور طاقتور شبیہ بنی ہوئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی برقرار،انڈیکس 735پوائنٹس گرگیا

ترسیلات زر میں 11فیصد اضافہ، 3.2ارب ڈالر موصول

ڈالر کی قدر میں کمی ،سونامستحکم، چاندی تاریخ کی بلند سطح پر

پائیدار کلی معاشی استحکام ضروری ہے ،گورنر اسٹیٹ بینک

کاروباری طبقہ ملکی معیشت کا اہم ستون ہے،وفاقی محتسب

آئی ٹی سیکٹر میں اسٹرکچرل اصلاحات کی اشد ضرورت،میاں زاہد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak