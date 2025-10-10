اداکار شفقت چیمہ کی بیماری میڈیا سے چھپانے کی وجہ سامنے آگئی
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار شفقت چیمہ کی بیماری کو میڈیا سے چھپانے کی اصل وجہ سامنے آگئی، ان کے بیٹے نے بڑا انکشاف کردیا۔ سینئر اداکار گزشتہ سال فالج کے اٹیک کے باعث وہ شدید بیمار ہوگئے تھے۔۔۔
حال ہی میں شفقت چیمہ کے بیٹے نے ایک انٹرویو میں والد کی بیماری کو میڈیا سے چھپانے کی وجہ بتادی۔انہوں نے کہا کہ لوگ انہیں ایک شیر کی طرح دیکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ مداح انہیں کمزور حالت میں دیکھیں، کیونکہ اُن کے ذہنوں میں ابو کی ایک مضبوط اور طاقتور شبیہ بنی ہوئی ہے ۔