میشا شفیع اور عروج آفتاب گریمی ایوارڈ کیلئے پُرعزم

لاہور(شوبزڈیسک)پاکستانی میوزک انڈسٹری سے وابستہ معروف گلوکاراؤں میشا شفیع اور عروج آفتاب نے عالمی سطح پر پہچان قائم کرنے کے لیے اہم قدم اُٹھالیا۔

انہوں نے گریمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کے لیے اپنے اپنے نئے البم و گانے انفرادی طور پر جمع کروا د یئے ۔میشا شفیع نے اپنا پہلا سولو البم ‘کھلنے کو’ 3 کیٹیگریز کے لیے پیش کیا ہے ، ان میں بیسٹ گلوبل میوزک البم، بیسٹ گلوبل میوزک پرفارمنس اور بیسٹ انجینئرڈ البم (نان کلاسیکل) شامل ہے ۔میشا کے مذکورہ 47 منٹ کے البم میں 11 گانے ہیں، جو ان کے کیریئر میں ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہنٹنگ ساؤنڈ اسکیپ، خود شناسی شاعری اور جذبات سے بھرپور دھنیں شامل ہیں۔ دوسری جانب گریمی یافتہ گلوکارہ عروج آفتاب نے بہترین ریمکسڈ ریکارڈنگ کیٹیگری کے لیے اپریل میں ریلیز ہونے والا ‘رات کی رانی’ کا ریمکس ورژن ‘خرانگ بن’ جمع کروایا ہے۔

