قریبی لوگ بھی حسد کر کے غلط مشورے دے سکتے :کومل عزیز
لاہور(شوبزڈیسک )معروف اداکارہ کومل عزیز نے کہا ہے کہ قریبی لوگ بھی حسد کر کے غلط مشورے دے سکتے ہیں۔نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات انسان کو سب سے زیادہ نقصان قریبی لوگ ہی پہنچاتے ہیں جو حسد کی وجہ سے غلط مشورے دیتے ہیں۔۔۔
جیسے آپ ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں دنیا بھی ویسی ہی ہے ، یہ وہ غلطی ہے جو انسان اپنی جوانی میں کرتا ہے ، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا آپ جیسی نہیں ہے ۔ جس نظر سے آپ خود کو دیکھتے ہیں، ہر کوئی آپ کو ویسے نہیں دیکھے گا، میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ لڑکوں سے زیادہ بات نہ کریں، کیونکہ وہ لڑکیاں ہیں۔ لڑکیاں اپنی نوکری، شادی اور زندگی کے کئی فیصلے دوستوں سے شیئر کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھار وہی دوست حتیٰ کہ بہنیں بھی حسد میں غلط مشورہ دے سکتی ہیں، یہ میں نے کم عمری میں نہیں سیکھا تھا، لیکن اب سمجھ آگیا ہے ۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں کو نیچا نہیں دکھاتے ، فضیلہ قیصر ان میں سے ایک ہیں اور ان جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔