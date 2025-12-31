صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی گلوکارہ بیونسے ارب پتی افراد کی فہرست میں شامل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
امریکی گلوکارہ بیونسے ارب پتی افراد کی فہرست میں شامل

لاس اینجلس (آئی این پی) امریکی پاپ گلوکارہ بیونسے ارب پتیوں کی فہرست میں شامل ہونے والی پانچویں موسیقار بن گئیں۔۔۔

 میگزین فوربز نے بیونسے کو باضابطہ طور پر ارب پتی شخصیات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے ۔فوربز کی رپورٹ کے مطابق امیر ترین موسیقاروں کی فہرست میں بروس سپرنگزٹین، ریحانہ، ٹیلر سوئفٹ اور جے زیڈ شامل ہیں۔فوربز کی رپورٹ کے مطابق 44 سالہ بیونسے نے 2025 میں اپنی کامیاب کا بوائے کارٹر ٹور مکمل کی، جس نے 407 ملین ڈالر سے زائد کی ریکارڈ کمائی کی ۔ماہرین کے مطابق 2025 میں بیونسے کی مجموعی دولت 1 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : 576 پوائنٹس کی تیزی، انڈیکس بلند سطح پر بند

ڈالر کی قدر کم، ایک تولہ سونا 10 ہزار 700 روپے سستا

سیمنٹ کی مجموعی فروخت میں 13 فیصد اضافہ ریکارڈ

خردہ ادائیگیوں کا حجم بڑھ کر 2.8 ارب ٹرانزیکشنز تک پہنچ گیا

مقامی سطح پر موبائل فون کی پیداوارمیں 8 فیصد اضافہ

کاروں کی درآمدات 36.63 فیصد بڑھ گئیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak