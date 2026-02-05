صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائبہ خان کا شوہر کے بارے وائرل بیان ٹرولنگ کا شکار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لائبہ خان کا شوہر کے بارے وائرل بیان ٹرولنگ کا شکار

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ لائبہ خان نے جواد سے شادی کے بندھن میں بندھ کر اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کیا ہے۔

لائبہ خان نے اپنے شادی کے مختلف لمحات کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کیں، ویڈیو میں لائبہ خان رخصتی کے دوران اپنے شوہر کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ساری زندگی روتے گزار دی لیکن اب وہ صحیح ہاتھوں میں ہیں۔ صارفین نے مختلف رائے کا اظہار کیا ہے۔ کچھ نے کہا یہ حد سے زیادہ اعتماد ہے ۔ایک صارف نے مزید کہا یہ نیا دور ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak