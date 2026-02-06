صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا نے پہلی فلم سائن کر لی

ممبئی (شوبزڈیسک) بالی ووڈ کے مشہور اداکار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا نے بالآخر فلمی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سنیتا آہوجا نے اپنی پہلی بالی ووڈ فلم سائن کر لی ہے اس فلم کی پروڈیوسر معروف فلم ساز ایکتا کپور ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس فلم کا نام تاحال تجویز نہیں کیا گیا ہے ، تاہم اس میں سنیتا آہوجا کو ایک اہم اور مضبوط کردار میں دیکھا جائے گا۔58 سالہ سنیتا تقریباً 20 دن کی شوٹنگ کریں گی، جبکہ فلم کی دیگر تفصیلات کو فی الحال خفیہ رکھا گیا ہے۔

