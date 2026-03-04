صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیملی دبئی میں، یو اے ای حکومتی اقدامات پر اعتماد ہے : ایمی ورک

فیملی دبئی میں، یو اے ای حکومتی اقدامات پر اعتماد ہے : ایمی ورک

دبئی(آئی این پی)بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے گلوکار اور پنجابی فلم سٹار ایمی ورک نے کہا ہے کہ ان کا خاندان اس وقت دبئی میں موجود ہے اور وہ متحدہ عرب امارات کے حکومتی اقدامات پر اعتماد رکھتے ہیں۔

ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے باوجود انہیں یقین ہے کہ مقامی حکام رہائشیوں اور مہمانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کو سراہتے ہیں اور انہیں بتایا گیا ہے کہ ادارے مسلسل کام کر رہے ہیں۔

