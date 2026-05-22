صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس فراڈ ،پاکستانی نژاد فرانسیسی فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کو سزا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ٹیکس فراڈ ،پاکستانی نژاد فرانسیسی فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کو سزا

پیرس(شوبز ڈیسک)فرانس میں پاکستانی نژاد فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کو ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سزا سنا دی گئی ہے۔ عدالت نے انہیں معطل قید، جرمانے اور کاروباری سرگرمیوں پر پابندی کی سزا دی ہے۔

فرانسیسی اخبار ’ کے مطابق پاکستانی نژاد فرانسیسی فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کو پیرس کی اپیل کورٹ نے ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ کے مقدمے میں مجرم قرار دیا ہے ۔عدالتی فیصلے کے مطابق محمود بھٹی کو دو سال کی معطل قید کی سزا سنائی گئی ہے ، جب کہ ان پر ایک لاکھ پچاس ہزار یورو جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ انہیں 10 سال تک کسی بھی کمپنی کے انتظامی امور چلانے پر پابندی کا سامنا ہوگا۔رپورٹ کے مطابق عدالت نے ان سے تین لگژری گھڑیاں اور تین جیگوار گاڑیاں بھی ضبط کر لی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ اور نیتن یا ہو میں ٹیلی فون پر جھڑپ،اسرائیلی وزیراعظم پریشان

برطانیہ کا6خلیجی ممالک کیساتھ تجارتی معاہدہ طے

سلامتی کونسل کو ٹرمپ کی دھمکیوں کے سامنے خاموش نہیں رہنا چاہیے اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا مطالبہ

ملائشیا:ٹک ٹاک کو بادشاہ اورریاستی حکمرانوں کیخلاف مواد ہٹانے کا حکم

غزہ فلوٹیلاکے 430کارکن اسرائیلی قید سے رہا

ایران :مسلح بغاوت کا الزام ،مزید 2افراد کو پھانسی،اقوام متحدہ کی مذمت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak