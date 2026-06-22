صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپسٹین فائلز میں این ہیتھاوے سے متعلق وائرل دعویٰ غلط ثابت

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ایپسٹین فائلز میں این ہیتھاوے سے متعلق وائرل دعویٰ غلط ثابت

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جیفری ایپسٹین سے متعلق مزید دستاویزات جاری کیے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ تیزی سے پھیل گیا کہ این ہیتھاوے کا نام بل گیٹس کے لیے ‘انتہائی مطلوب مہمان’ کے طور پر درج تھا۔

ایک ای میل میں ایپسٹین نے بل گیٹس سے منسلک ایک فنڈ ریزنگ تقریب کے لیے چند معروف شخصیات کے نام بطور ممکنہ مہمان تجویز کیے تھے ، جن میں این ہیتھاوے کا نام بھی شامل تھا۔تاہم ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ این ہیتھاوے سے رابطہ کیا گیا یا وہ تقریب میں شریک ہوئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آبنائے ہرمز کھلا رکھنے،لبنان میں جنگ بندی مؤثر بنانے پر اتفاق:پاکستانی ثالثی میں امریکا ایران مذاکرات میں زبردست پیشرفت ہوئی:وینس

قومی اسمبلی:دفاع،تعلیم،صحت سمیت42کھرب سے زائد کے مطالبات زر منظور،کٹوتی تحار یک مسترد

پائیدار حل تک پہنچنے کیلئے ایران امریکا مذاکرات کو جلد مکمل کیا جائے:چار ملکی وزرائے خارجہ

ظلم وجبر کا نظام مسلط کرنے میں تمام حکمران جماعتیں شامل:حافظ نعیم

باپ ہی بچوں کو خود داری سے جینا،اعتماد سے جیتنا سکھاتے:مریم نواز

بینظیر نے جرات سے نئی راہیں متعین کیں،زرداری ، بلاول

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak