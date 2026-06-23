صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپنی خوبصورتی کا تمام تر سہرا یوگا کو دیتی ہوں:ملائیکا اروڑا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اپنی خوبصورتی کا تمام تر سہرا یوگا کو دیتی ہوں:ملائیکا اروڑا

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ و ماڈل ملائیکا اروڑا کی خوبصورتی کا راز کچھ اور نہیں یوگا نکلا۔ بھارتی میڈیا کو ایک انٹرویو کے دوران ملائیکا نے کہا کہ وہ اپنی اس خوبصورتی کا تمام تر سہرا یوگا کو دیتی ہیں۔

 انھوں نے کہا کہ اسی وجہ سے وہ 52 برس کی عمر میں بھی نوجوان دکھائی دیتی ہیں۔ ملائیکا کا کہنا تھا کہ یہ آپ کی بہت مدد کرتا ہے ، کیونکہ اس ورزش کو اسی مقصد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے ۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ جب آپ یوگا کرتے ہیں تو اس دوران ورزش آپ کو نوجوانی کا احساس اور جلد کی نرمی کو دوبارہ بحال کرتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،18ارب خسارہ

ایس ای سی پی کی خواتین کیلئے ڈیجیٹل فنانسنگ اسکیم منظور

تیسرے اسپارک ٹینک بیچ کے گریجویشن کی شاندار تقریب کا انعقاد

چاندی189،سونا 4643روپے مہنگا،ڈالر کی قدرکم

پاکستانی کمپنی کا چینی گروپ کیساتھ تانبہ صنعت میں اشتراک

آئی سی ٹی سیکٹر بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں ناکام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak