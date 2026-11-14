صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناروے کے گلوکار نے پاکستانی گانے ‘ہیر’ کو اپنی آواز میں پیش کر دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ناروے کے گلوکار نے پاکستانی گانے ‘ہیر’ کو اپنی آواز میں پیش کر دیا

لاہور(شوبز ڈیسک)ناروے کے گلوکار ولیم گیمبورگ نے مشہور پاکستانی گانے ‘ہیر’ کو اپنی آواز میں پیش کر دیا۔۔۔

ولیم گیمبورگ نے انسٹاگرام پر میوزک کے مداحوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے ۔اُنہوں نے پاکستانی گانا ‘ہیر’ اپنی آواز میں گاتے ہوئے ایک مختصر ویڈیو شیئر کی اور کیپشن میں لکھا ہے کہ میری آواز میں یہ پورا گانا میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے ۔اس سے قبل لاہور کے دورے کے دوران پاکستانی گانوں کی گائیکی سے ولیم گیمبورگ کو جنوبی ایشیاء میں خاصی شہرت ملی تھی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مائیکروسافٹ کا سسٹم بیٹھ گیا، دنیا کا دفتری نظام ٹھپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak