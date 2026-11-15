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اسد ملک کا دو سے زیادہ بچے پیدا کرانیوالے والدین کیلئے تشویش کا اظہار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اسد ملک کا دو سے زیادہ بچے پیدا کرانیوالے والدین کیلئے تشویش کا اظہار

لاہور (آئی این پی)اداکار اسد ملک نے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور دستیاب وسائل کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ۔۔۔۔

آبادی میں بے قابو اضافہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کے لیے سنگین مسئلہ بن چکا ہے ۔ اداکار نے ایک پوڈکاسٹ میں کہا کہ طلاق سمیت معاشرے میں مختلف مسائل کی شرح بڑھنے کی ایک وجہ آبادی میں مسلسل اضافہ بھی ہے ، جسے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے جارہے ۔ان کے مطابق اس کے اثرات معاشرتی زندگی کے مختلف شعبوں پر پڑ رہے ہیں۔

 

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