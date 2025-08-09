شیر افضل بے شرم،ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، علیمہ خان
راولپنڈی ( خبر نگار ، نیوز ایجنسیاں )بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کے بیانات پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیر افضل مروت جیسے لوگ بے شرم ہیں۔
ان کو ٹی وی پر بھیجا جاتا ہے کہ عمران خان کی فیملی پر حملہ کرو،ان کی باتوں کو سیریس نہ لیا کریں، ان کا ذہنی توازن خراب ہے ، اس کی بات کرکے وقت ضائع نہ کریں۔ علیمہ خان انسداد دہشت گری عدالت راولپنڈی پہنچیں جہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ئے انہوں نے کہا کہ مجھ پر 302 کا کیس بھی بنایا ہوا ہے جس میں وارنٹ بھی نکالے گئے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آپ ضمانت کیوں نہیں لیتیں؟ تو میں کہتی ہوں آج اس کیس میں ضمانت مل گئی تو کل کوئی اور کیس بنا دیں گے ، ویسے بھی جب انہوں نے گرفتار کرنا ہوگا تو کرلیں گے کیوں کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں عمران خان کا پیغام جیل سے باہر لے کر آتی ہوں۔ان کا کہنا تھا کہ قاسم اور سلیمان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یہ حکومت کیسے ان کو روک سکتی ہے اگر ویزا نہیں دیتے وہ آواز اٹھائیں گے اور انہی کو کہیں گے جن کو ہمارے یہاں پر حکومت کے لوگ مانتے ہیں، مجبوری کو بنیاد بنا کر کب تک ہم انصاف کا قتل کرتے رہیں گے ؟ ۔علیمہ خان نے کہا کہ طلال چودھری سے بھی ویزا کے لیے رابطہ کرلیں گے ، ہم تو ججز سے ہی امید رکھ سکتے ہیں اور کہاں جائیں؟ مجبوری کوئی وجہ نہیں کہ انصاف نہ دیں، میں ججز سے کہتی ہوں آپ ہمت تو کریں انصاف تو دیں آپ ہیروز بن جائیں گے ۔